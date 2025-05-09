История первого тайского единорога и новая драма от создателя «Наследников». Восемь интересных фильмов и сериалов мая о бизнесе

Май 2025-го богат премьерами. В фокусе – истории громких бизнес-успехов и не менее зрелищных провалов. На Netflix выйдет документалка о «колумбийской Тейлор Свифт» и сериал, вдохновленный историей первого тайского стартапа-единорога. HBO представляет новый фильм от создателя «Наследников» – о четырех технологических магнатах и ​​мировом кризисе, к которому они причастны. Какие новинки подготовили кинотеатры и стриминги?