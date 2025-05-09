Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

История первого тайского единорога и новая драма от создателя «Наследников». Восемь интересных фильмов и сериалов мая о бизнесе

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

5 хв читання

нові фільми та серіали про бізнес /коллаж Анастасия Решетник

Самые интересные фильмы и сериалы о бизнесе. Что посмотреть на Netflix, Apple TV и Amazon Prime Video? Фото коллаж Анастасия Решетник

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

09:12 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 09:12

Май 2025-го богат премьерами. В фокусе – истории громких бизнес-успехов и не менее зрелищных провалов. На Netflix выйдет документалка о «колумбийской Тейлор Свифт» и сериал, вдохновленный историей первого тайского стартапа-единорога. HBO представляет новый фильм от создателя «Наследников» – о четырех технологических магнатах и ​​мировом кризисе, к которому они причастны. Какие новинки подготовили кинотеатры и стриминги?

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні