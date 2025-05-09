Історія першого тайського єдинорога і нова драма від творця «Спадкоємців». Вісім цікавих фільмів і серіалів травня про бізнес

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Травень 2025-го багатий на прем’єри. У фокусі – історії гучних бізнес-успіхів та не менш видовищних провалів. На Netflix вийде документалка про «колумбійську Тейлор Свіфт» та серіал, натхненний історією першого тайського стартапу-єдинорога. HBO презентує новий фільм від творця «Спадкоємців» – про чотирьох технологічних магнатів і світову кризу, до якої вони причетні. Які ще новинки підготували кінотеатри та стримінги?
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