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Історія першого тайського єдинорога і нова драма від творця «Спадкоємців». Вісім цікавих фільмів і серіалів травня про бізнес

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

5 хв читання

нові фільми та серіали про бізнес /колаж Анастасія Решетнік

Найцікавіші нові фільми та серіали про бізнес. Що подивитися на Netflix, Apple TV і Amazon Prime Video? Фото колаж Анастасія Решетнік

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Травень 2025-го багатий на прем’єри. У фокусі – історії гучних бізнес-успіхів та не менш видовищних провалів. На Netflix вийде документалка про «колумбійську Тейлор Свіфт» та серіал, натхненний історією першого тайського стартапу-єдинорога. HBO презентує новий фільм від творця «Спадкоємців» – про чотирьох технологічних магнатів і світову кризу, до якої вони причетні. Які ще новинки підготували кінотеатри та стримінги?

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