«Хотим стимулировать меценатов». Минкульт предлагает бизнесу налоговые льготы по поддержке культуры. Что говорят предприниматели?

Министерство культуры и стратегических коммуникаций намерено стимулировать меценатскую деятельность, предлагая бизнесу налоговые льготы за поддержку культурных проектов. Речь идет об уменьшении налогооблагаемой базы на сумму оказанной помощи, рассказывает Forbes Ukraine заместитель министра Галина Григоренко.

Первое обсуждение идеи с представителями бизнес-сектора провели в феврале 2025 года, документ еще дорабатывают. Согласование инициативы с бизнесом, депутатами, заинтересованными министерствами и Налоговой службой может занять больше года, говорит Григоренко. «Это не будет быстро, – объясняет она. – По нашей стратегии, в течение 2025–2026 годов закон будет проголосован».