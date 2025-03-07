«Хочемо стимулювати меценатів». Мінкульт пропонує бізнесу податкові пільги за підтримку культури. Що кажуть підприємці?

Мінкульт хоче врегулювати меценатську діяльність у сфері культури. Щоб залучити підприємців до підтримки сектора, відомство розробляє новий законопроєкт. Forbes Ukraine дізнався деталі.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій хоче стимулювати меценатську діяльність, пропонуючи бізнесу податкові пільги за підтримку культурних проєктів. Йдеться про зменшення бази оподаткування на суму наданої допомоги, розповідає Forbes Ukraine заступниця міністра Галина Григоренко.

Перше обговорення ідеї з представниками бізнес-сектора провели у лютому 2025-го, документ ще допрацьовують. Погодження ініціативи з бізнесом, депутатами, зацікавленими міністерствами та Податковою службою може зайняти понад рік, каже Григоренко. «Це не буде швидко, – пояснює вона. – За нашою стратегією, протягом 2025–2026 років закон буде проголосований».