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Команда фокусников Magic Five распалась, а доход их YouTube-канала сократился в 60 раз после 2022-го. В проекте остались братья Томашевские. Как они строят новый бренд и на чем зарабатывают

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

6 хв читання

Magic Five /предоставлено пресс-службой

В 2024 году концерты – основной источник дохода иллюзионистов Артура и Дмитрия Томашевских из команды Magic Five. Фото предоставлено пресс-службой

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Одни из самых популярных украинских инфлюэнсеров, фокусники Magic Five, до полномасштабной войны привлекли 80% российской аудитории в YouTube. Отказ от этого рынка означал сокращение доходов в 60 раз, сообщил Forbes Ukraine сооснователь проекта Дмитрий Томашевский. Он продолжает развивать канал вместе с братом Артуром, тогда как другие участники вышли из проекта. Какой фокус Томашевские придумают, чтобы вернуть заработки?

Сотни людей собрались 20 декабря возле киевского ТРЦ Gulliver, чтобы посмотреть перформанс иллюзионистов Дмитрия и Артура Томашевских.

Действие разворачивается посреди улицы: два фокусника заходят в клетку, которую закрывают на замок и обматывают черной пленкой. Пока кран поднимает конструкцию на девять метров вверх, ее протыкают копьями. Далее – вспышка пиротехники, и пустая клетка опускается на тротуар. Томашевские машут зрителям с террасы на пятом этаже «Гулливера».

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