Команда фокусников Magic Five распалась, а доход их YouTube-канала сократился в 60 раз после 2022-го. В проекте остались братья Томашевские. Как они строят новый бренд и на чем зарабатывают

Одни из самых популярных украинских инфлюэнсеров, фокусники Magic Five, до полномасштабной войны привлекли 80% российской аудитории в YouTube. Отказ от этого рынка означал сокращение доходов в 60 раз, сообщил Forbes Ukraine сооснователь проекта Дмитрий Томашевский. Он продолжает развивать канал вместе с братом Артуром, тогда как другие участники вышли из проекта. Какой фокус Томашевские придумают, чтобы вернуть заработки?