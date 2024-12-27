Команда фокусников Magic Five распалась, а доход их YouTube-канала сократился в 60 раз после 2022-го. В проекте остались братья Томашевские. Как они строят новый бренд и на чем зарабатывают

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
12:06 хвилин
Одни из самых популярных украинских инфлюэнсеров, фокусники Magic Five, до полномасштабной войны привлекли 80% российской аудитории в YouTube. Отказ от этого рынка означал сокращение доходов в 60 раз, сообщил Forbes Ukraine сооснователь проекта Дмитрий Томашевский. Он продолжает развивать канал вместе с братом Артуром, тогда как другие участники вышли из проекта. Какой фокус Томашевские придумают, чтобы вернуть заработки?
Сотни людей собрались 20 декабря возле киевского ТРЦ Gulliver, чтобы посмотреть перформанс иллюзионистов Дмитрия и Артура Томашевских.
Действие разворачивается посреди улицы: два фокусника заходят в клетку, которую закрывают на замок и обматывают черной пленкой. Пока кран поднимает конструкцию на девять метров вверх, ее протыкают копьями. Далее – вспышка пиротехники, и пустая клетка опускается на тротуар. Томашевские машут зрителям с террасы на пятом этаже «Гулливера».
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.