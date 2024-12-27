Команда фокусників Magic Five розпалася, а дохід їхнього YouTube-каналу скоротився в 60 разів після 2022-го. У проєкті лишилися брати Томашевські. Як вони будують новий бренд і на чому заробляють

Одні з найпопулярніших українських інфлюенсерів, фокусники Magic Five, до повномасштабної війни мали 80% російської аудиторії в YouTube. Відмова від цього ринку означала скорочення доходів у 60 разів, розповів Forbes Ukraine співзасновник проєкту Дмитро Томашевський. Він продовжує розвивати канал разом із братом Артуром, тоді як інші учасники вийшли з проєкту. Який фокус Томашевські придумають, щоб повернути заробітки?