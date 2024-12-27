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Команда фокусників Magic Five розпалася, а дохід їхнього YouTube-каналу скоротився в 60 разів після 2022-го. У проєкті лишилися брати Томашевські. Як вони будують новий бренд і на чому заробляють

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

6 хв читання

Magic Five /надано пресслужбою

У 2024 році концерти – основне джерело доходу ілюзіоністів Артура та Дмитра Томашевських з команди Magic Five. Фото надано пресслужбою

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Одні з найпопулярніших українських інфлюенсерів, фокусники Magic Five, до повномасштабної війни мали 80% російської аудиторії в YouTube. Відмова від цього ринку означала скорочення доходів у 60 разів, розповів Forbes Ukraine співзасновник проєкту Дмитро Томашевський. Він продовжує розвивати канал разом із братом Артуром, тоді як інші учасники вийшли з проєкту. Який фокус Томашевські придумають, щоб повернути заробітки?

Сотня людей зібралася 20 грудня біля київського ТРЦ Gulliver, щоб подивитися перформанс ілюзіоністів Дмитра та Артура Томашевських.

Дія розгортається посеред вулиці: двоє фокусників заходять у клітку, яку закривають на замок і обмотують чорною плівкою. Поки кран піднімає конструкцію на девʼять метрів угору, її протикають списами. Далі – спалах піротехніки, і пуста клітка опускається на тротуар. Томашевські махають глядачам із тераси на пʼятому поверсі «Гулівера».

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