Культурный ренессанс. Как война России против Украины привлекла внимание мирового сообщества к украинскому искусству

Начало полномасштабного вторжения России в Украину дало украинской культуре толчок возродиться на мировой арене. От Киева до Лондона, от Парижа до Нью-Йорка украинские художники создают новые нарративы, демонстрируя силу, творчество и несокрушимость нации, одновременно разрушая российские мифы о себе и отстаивая собственную культурную идентичность

Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года начало не только военный конфликт, но и привлекло внимание к богатой и яркой культуре Украины.

В галереях, на фестивалях и в театрах от Киева до Лондона, от Парижа до Нью-Йорка украинские художники возвращают себе свои нарративы, утверждая место своей страны в мире не как жертвы истории, а как силы, которая ее формирует.