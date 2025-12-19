Forbes Digital підписка
Культурный ренессанс. Как война России против Украины привлекла внимание мирового сообщества к украинскому искусству

Мозаїка «Боривітер» Алли Горської. Як війна Росії проти України привернула увагу світової спільноти до українського мистецтва /Юлия Соловей/facebook.com/solovey.yulia

Мозаика «Боривітер» Аллы Горской, созданная в 1967 году на стене мариупольского ресторана «Украина». Была повреждена россиянами во время штурма Мариуполя в 2022-м. Сейчас мозаику воссоздали в виде мобильной копии Фото Юлия Соловей/facebook.com/solovey.yulia

Начало полномасштабного вторжения России в Украину дало украинской культуре толчок возродиться на мировой арене. От Киева до Лондона, от Парижа до Нью-Йорка украинские художники создают новые нарративы, демонстрируя силу, творчество и несокрушимость нации, одновременно разрушая российские мифы о себе и отстаивая собственную культурную идентичность

Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года начало не только военный конфликт, но и привлекло внимание к богатой и яркой культуре Украины.

В галереях, на фестивалях и в театрах от Киева до Лондона, от Парижа до Нью-Йорка украинские художники возвращают себе свои нарративы, утверждая место своей страны в мире не как жертвы истории, а как силы, которая ее формирует.

