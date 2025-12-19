Культурний ренесанс. Як війна Росії проти України привернула увагу світової спільноти до українського мистецтва

Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну дав українській культурі поштовх відродитися на світовій арені. Від Києва до Лондона, від Парижа до Нью-Йорка українські митці створюють нові наративи, демонструючи силу, творчість і незламність нації, одночасно руйнуючи російські міфи про себе та відстоюючи власну культурну ідентичність
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року започаткувало не лише воєнний конфлікт, а й привернуло увагу до багатої та яскравої культури України.
У галереях, на фестивалях та в театрах від Києва до Лондона, від Парижа до Нью-Йорка українські митці повертають собі свої наративи, стверджуючи місце своєї країни у світі не як жертви історії, а як сили, яка її формує.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.