Культурний ренесанс. Як війна Росії проти України привернула увагу світової спільноти до українського мистецтва

15 хв читання

Мозаїка «Боривітер» Алли Горської. Як війна Росії проти України привернула увагу світової спільноти до українського мистецтва /Юлія Соловей/facebook.com/solovey.yulia

Мозаїка «Боривітер» Алли Горської, створена у 1967 році на стіні маріупольського ресторану «Україна». Була пошкоджена росіянами під час штурму Маріуполя у 2022-му. Зараз мозаїку відтворили у вигляді мобільної копії Фото Юлія Соловей/facebook.com/solovey.yulia

Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну дав українській культурі поштовх відродитися на світовій арені. Від Києва до Лондона, від Парижа до Нью-Йорка українські митці створюють нові наративи, демонструючи силу, творчість і незламність нації, одночасно руйнуючи російські міфи про себе та відстоюючи власну культурну ідентичність

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року започаткувало не лише воєнний конфлікт, а й привернуло увагу до багатої та яскравої культури України.

У галереях, на фестивалях та в театрах від Києва до Лондона, від Парижа до Нью-Йорка українські митці повертають собі свої наративи, стверджуючи місце своєї країни у світі не як жертви історії, а як сили, яка її формує.

