Культурний ренесанс. Як війна Росії проти України привернула увагу світової спільноти до українського мистецтва

Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну дав українській культурі поштовх відродитися на світовій арені. Від Києва до Лондона, від Парижа до Нью-Йорка українські митці створюють нові наративи, демонструючи силу, творчість і незламність нації, одночасно руйнуючи російські міфи про себе та відстоюючи власну культурну ідентичність

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року започаткувало не лише воєнний конфлікт, а й привернуло увагу до багатої та яскравої культури України.

У галереях, на фестивалях та в театрах від Києва до Лондона, від Парижа до Нью-Йорка українські митці повертають собі свої наративи, стверджуючи місце своєї країни у світі не як жертви історії, а як сили, яка її формує.