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«Minecraft: Фильм» поставил рекорд года – 27,6 млн грн за первый уик-энд. Как на хайпе заработал украинский бизнес? Кейсы McDonald's, «Авроры» и «Дома игрушек»

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

3 хв читання

Minecraft-меню в McDonald's /колаж Анастасия Савеленко

На фоне выхода ленты продажи McDonald's выросли на 17%. Фото колаж Анастасия Савеленко

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В первую неделю проката «Minecraft: Фильм» с полок украинских магазинов почти исчезли игрушки по мотивам игры, а за тематическим меню в ресторанах McDonald's выстроились очереди. Как хайп вокруг фильма помог бизнесу?

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