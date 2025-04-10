«Minecraft: Фильм» поставил рекорд года – 27,6 млн грн за первый уик-энд. Как на хайпе заработал украинский бизнес? Кейсы McDonald's, «Авроры» и «Дома игрушек»

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:26 хвилин
В первую неделю проката «Minecraft: Фильм» с полок украинских магазинов почти исчезли игрушки по мотивам игры, а за тематическим меню в ресторанах McDonald's выстроились очереди. Как хайп вокруг фильма помог бизнесу?
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.