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«Minecraft: Фільм» поставив рекорд року – 27,6 млн грн за перший вікенд. Як на хайпі заробив український бізнес? Кейси McDonald’s, «Аврори» та «Будинку іграшок»

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

3 хв читання

Minecraft-меню в McDonald's /колаж Анастасія Савеленко

На тлі виходу стрічки продажі McDonald’s зросли на 17%. Фото колаж Анастасія Савеленко

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У перший тиждень прокату «Minecraft: Фільм» із полиць українських магазинів майже зникли іграшки за мотивами гри, а за тематичним меню в ресторанах McDonald’s вишикувались черги. Як хайп навколо фільму допоміг бізнесу?

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