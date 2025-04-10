«Minecraft: Фільм» поставив рекорд року – 27,6 млн грн за перший вікенд. Як на хайпі заробив український бізнес? Кейси McDonald’s, «Аврори» та «Будинку іграшок»

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У перший тиждень прокату «Minecraft: Фільм» із полиць українських магазинів майже зникли іграшки за мотивами гри, а за тематичним меню в ресторанах McDonald’s вишикувались черги. Як хайп навколо фільму допоміг бізнесу?
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