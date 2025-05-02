«Мотивация деньгами действует три месяца». Как «Vodafone Украина», Appflame и Acino укрепляют команды во время войны. Четыре совета с форума «НадЛюди»

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Что делают ведущие украинские компании, чтобы сотрудники оставались мотивированными? Как интеграция ИИ позволяет улучшить эффективность команд? Топ-менеджеры «Vodafone Украина», Appflame и Acino поделились своими секретами
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