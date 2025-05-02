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«Мотивация деньгами действует три месяца». Как «Vodafone Украина», Appflame и Acino укрепляют команды во время войны. Четыре совета с форума «НадЛюди»

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

4 хв читання

форум НадЛюди /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Для 70% работодателей забота о сотрудниках была основным приоритетом в 2024 году, по данным EY. Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

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Что делают ведущие украинские компании, чтобы сотрудники оставались мотивированными? Как интеграция ИИ позволяет улучшить эффективность команд? Топ-менеджеры «Vodafone Украина», Appflame и Acino поделились своими секретами

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