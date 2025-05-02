«Мотивація грошима діє три місяці». Як «Vodafone Україна», Appflame та Acino зміцнюють команди в часи війни. Чотири поради з форуму «НадЛюди»

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Що роблять провідні українські компанії, аби співробітники залишалися вмотивованими? Як інтеграція ШІ дозволяє покращити ефективність команд? Топменеджери «Vodafone Україна», Appflame та Acino поділилися своїми секретами
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