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«Мотивація грошима діє три місяці». Як «Vodafone Україна», Appflame та Acino зміцнюють команди в часи війни. Чотири поради з форуму «НадЛюди»

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

4 хв читання

форум НадЛюди /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Для 70% роботодавців турбота про співробітників була основним пріоритетом у 2024-му, за даними EY. Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

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Що роблять провідні українські компанії, аби співробітники залишалися вмотивованими? Як інтеграція ШІ дозволяє покращити ефективність команд? Топменеджери «Vodafone Україна», Appflame та Acino поділилися своїми секретами

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