От кастомных программ для любителей спорта до чекапов с онкоскринингом – как меняется корпоративное медицинское страхование в 2025 году? Forbes Ukraine собрал самые интересные решения крупных украинских компаний

Весной 2023 года агрокомпания «Нибулон» создала департамент саперов. Его специалисты разминируют загрязненные взрывчаткой поля – например, очищают земли своих арендодателей на Николаевщине. «Это большие риски для жизни – плотность мин очень высока», – отмечает директор по персоналу «Нибулона» Яна Романенко. Из-за постоянной угрозы в компании работает и добровольное медицинское страхование (ДМС), и страхование жизни.

Полномасштабное вторжение меняет подходы украинских работодателей к страхованию. Появляются отдельные программы для ветеранов, фокус на ментальное здоровье и покрытие травм. ПриватБанк, например, страхует гражданских от последствий боевых действий. «В случае ушиба, контузии или травм наша программа полностью покрывает лечение и диагностику», – говорит HRD банка Роман Борисенко.