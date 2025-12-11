Підписка від 49 грн
Forbes Digital

Персоналізовані програми та скринінги. Які тренди у корпоративному медичному страхуванні? Підходи ПриватБанку, Ciklum, Fozzy Group і «Нібулону»

Тома Міроненко
Тома Міроненко
Forbes

4 хв читання

Медичне страхування в компаніях /колаж Анастасія Решетнік

Медичне страхування – не головний, але вагомий аргумент на користь роботодавця. Як українські компанії складають програми ДМС у 2025 році? Forbes дослідив основні тренди Фото колаж Анастасія Решетнік

Від кастомних програм для прихильників спорту до чекапів з онкоскринінгом – як змінюється корпоративне медичне страхування у 2025 році? Forbes Ukraine зібрав найцікавіші рішення великих українських компаній

Навесні 2023 року агрокомпанія «Нібулон» створила департамент саперів. Його фахівці розміновують забруднені вибухівкою поля – наприклад, очищають землі своїх орендодавців на Миколаївщині. «Це великі ризики для життя – щільність мін дуже висока», – зазначає директорка з персоналу «Нібулону» Яна Романенко. Через постійну загрозу в компанії працює і добровільне медичне страхування (ДМС), і страхування життя. 

Повномасштабне вторгнення змінює підходи українських роботодавців до страхування. З’являються окремі програми для ветеранів, фокус на ментальне здоров’я та покриття травм. ПриватБанк, наприклад, страхує цивільних від наслідків бойових дій. «У разі забиття, контузії чи травм наша програма повністю покриває лікування та діагностику», – каже HRD банку Роман Борисенко

