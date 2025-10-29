Потолок в виде волнообразной конструкции, напоминающей движение воды, и колонны из темно-синего стекла: интерьер ресторана Samna в испанской Марбелье победил на конкурсе Restaurant & Bar Design Awards 2025. Авторы дизайна – украинская студия YOD Group. Инвестиции в открытие ресторана площадью 318 кв. м – ремонт, оборудование, пусконаладка и т.п. – составляет €5000 за квадратный метр, рассказали Forbes Ukraine в YOD Group. Что известно о проекте?

Команда студии YOD Group год работала над интерьером ресторана Samna, расположенного на средиземноморском побережье Испании. Проект стартовал в конце 2022-го, но затянулся из-за поиска помещения, говорит соучредитель и управляющий партнер YOD Group Владимир Непийвода.

Спроектированный украинцами ресторан открыли в конце февраля 2025 года. Инвестиции в запуск составили €1,5 млн, или €5000 за квадратный метр. Главный акцент интерьера – инсталляция с кругами на потолке и синие колонны, подсвеченные биодинамическим светом студии Expolight. Большинство элементов изготовлено в Украине. Колонны создал львовский мастер Марьян Таланчук, а керамику для столов – Сергей Горбань из Днепра.