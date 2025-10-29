Стеля у вигляді хвилеподібної конструкції, що нагадує рух води, та колони з темно-синього скла: інтерʼєр ресторану Samna в іспанській Марбельї переміг у конкурсі Restaurant & Bar Design Awards 2025. Автори дизайну – українська студія YOD Group. Інвестиції у відкриття ресторану площею 318 кв. м – ремонт, обладнання, пусконалагодження тощо – становить €5000 за квадратний метр, розповіли Forbes Ukraine у YOD Group. Що відомо про проєкт?

Команда студії YOD Group рік працювала над інтерʼєром ресторану Samna, розташованого на середземноморському узбережжі Іспанії. Проєкт стартував наприкінці 2022-го, але затягнувся через пошук приміщення, каже співзасновник і керуючий партнер YOD Group Володимир Непийвода.

Спроєктований українцями ресторан відкрили наприкінці лютого 2025-го. Інвестиції у запуск сягнули €1,5 млн, або €5000 за квадратний метр. Головний акцент інтерʼєру – інсталяція з колами на стелі та сині колони, підсвічені біодинамічним світлом студії Expolight. Більшість елементів виготовлені в Україні. Колони створив львівський майстер Марʼян Таланчук, а кераміку для столів – Сергій Горбань із Дніпра.