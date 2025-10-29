Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
02:43 хвилин
Стеля у вигляді хвилеподібної конструкції, що нагадує рух води, та колони з темно-синього скла: інтерʼєр ресторану Samna в іспанській Марбельї переміг у конкурсі Restaurant & Bar Design Awards 2025. Автори дизайну – українська студія YOD Group. Інвестиції у відкриття ресторану площею 318 кв. м – ремонт, обладнання, пусконалагодження тощо – становить €5000 за квадратний метр, розповіли Forbes Ukraine у YOD Group. Що відомо про проєкт?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Команда студії YOD Group рік працювала над інтерʼєром ресторану Samna, розташованого на середземноморському узбережжі Іспанії. Проєкт стартував наприкінці 2022-го, але затягнувся через пошук приміщення, каже співзасновник і керуючий партнер YOD Group Володимир Непийвода.
Спроєктований українцями ресторан відкрили наприкінці лютого 2025-го. Інвестиції у запуск сягнули €1,5 млн, або €5000 за квадратний метр. Головний акцент інтерʼєру – інсталяція з колами на стелі та сині колони, підсвічені біодинамічним світлом студії Expolight. Більшість елементів виготовлені в Україні. Колони створив львівський майстер Марʼян Таланчук, а кераміку для столів – Сергій Горбань із Дніпра.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.