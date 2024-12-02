Саундтреки Klavdia Petrivna, Артема Пивоварова, Златы Огневич и других музыкантов звучат в кино, рекламе и на ТВ. Сколько исполнители на этом зарабатывают

Артем Пивоваров и Христина Соловий спели «Язык ветра» в мультфильме «Мавка», а сингл Hidden Code от Tvorchi стал главной темой фильма «Первый код». Песни украинских артистов все чаще можно услышать в кино, рекламе и на ТВ, а их доходы от саундтреков постепенно растут. Сколько денег это приносит

Фильм «Поезд в 31 декабря» с саундтреком от певицы Klavdia Petrivna – песней «Зима» – выходит в прокат 1 января 2025 года. Детали сотрудничества с разработчиком фильма Film.ua Group соучредитель лейбла Nebo Music Екатерина Шевченко не разглашает. Обычно взаимодействие с артистами более масштабное, чем плата за включение произведения в фильм, говорит продюсер Film.ua Ирина Костюк.

«Лейблы получают долю прав и становятся сопродюсерами, не взимая лицензионную плату за использование треков или гонорары артистов», – объясняет она. Так Film.ua сотрудничал с MOZGI Entertainment во время работы над трилогией «Безумная свадьба», а с Андреем Данилко и Mama Music – в «Большой прогулке».