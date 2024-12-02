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Саундтреки Klavdia Petrivna, Артема Пивоварова, Злати Огнєвіч та інших музикантів звучать у кіно, рекламі та на ТБ. Скільки виконавці на цьому заробляють

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

3 хв читання

Скільки заробляють виконавці на саундтреках для фільмів, серіалів, реклами та телевізійних шоу /колаж Анастасія Решетнік

Доходи українських артистів від саундтреків поступово зростають. Фото колаж Анастасія Решетнік

Артем Пивоваров і Христина Соловій заспівали «Мову вітру» в мультфільмі «Мавка», а сингл Hidden Code від Tvorchi став головною темою стрічки «Перший код». Пісні українських артистів дедалі частіше можна почути у кіно, рекламі і на ТБ, а їхні доходи від саундтреків поступово зростають. Скільки грошей це приносить

Фільм «Потяг у 31 грудня» із саундтреком від співачки Klavdia Petrivna – піснею «Зима» – виходить у прокат 1 січня 2025 року. Деталі співпраці з розробником стрічки Film.ua Group співзасновниця лейблу Nebo Music Катерина Шевченко не розголошує. Зазвичай взаємодія з артистами масштабніша, ніж плата за включення твору до фільму, каже продюсерка Film.ua Ірина Костюк. 

«Лейбли отримують частку прав і стають співпродюсерами, не беручи ліцензійну плату за використання треків або гонорари артистів», – пояснює вона. Так Film.ua співпрацював із MOZGI Entertainment під час роботи над трилогією «Скажене весілля», а з Андрієм Данилком та Mama Music – у «Великій прогулянці».

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