Самый дорогой украинский художник Иван Марчук идет в суд, чтобы защитить имущественные права на свои произведения. Три человека во главе с экс-нардепом Михаилом Апостолом обманули его и заставили подписать договор о передаче прав, заявляют Марчук и его представительница Тамара Стрипко. В то же время в договоре Стрипко значится среди людей, которым переходят права на работы художника. Что произошло и чем это грозит художнику?