Самый дорогой украинский художник Иван Марчук идет в суд, чтобы защитить имущественные права на свои произведения. Три человека во главе с экс-нардепом Михаилом Апостолом обманули его и заставили подписать договор о передаче прав, заявляют Марчук и его представительница Тамара Стрипко. В то же время в договоре Стрипко значится среди людей, которым переходят права на работы художника. Что произошло и чем это грозит художнику?
Самый дорогой современный художник Украины Иван Марчук судится за авторские права. О конфликте стало известно 5 декабря из публикации издания «Главком».
«Афера века», – описывает ситуацию импресарио Марчука Тамара Стрипко. 21 мая 2020 года экс-нардеп Михаил Апостол и его приближенные попытались завладеть авторскими правами на произведения Марчука, по ее словам. Они якобы обманом заставили художника подписать лицензию, говорится в публикации.
