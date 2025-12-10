Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

«Справа державного значення». Художник Іван Марчук судиться за авторські права на свої ж картини. До чого тут ексрадник Авакова і які потенційні втрати митця

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

6 хв читання

Іван Марчук, авторські права, суд /Getty Images

Найдорожчий художник України Іван Марчук судиться за авторські права. Що може втратити митець і як цьому запобігти? Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

09:31 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 09:31

Найдорожчий український художник Іван Марчук йде в суд, аби захистити майнові права на свої твори. Троє людей на чолі з екснардепом Михайлом Апостолом обманули його та змусили підписати договір про передачу прав, заявляють Марчук і його представниця Тамара Стрипко. Водночас у договорі Стрипко значиться серед людей, яким переходять права на роботи художника. Що сталось і чим це загрожує митцю?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Найдорожчий сучасний художник України Іван Марчук судиться за авторські права. Про конфлікт стало відомо 5 грудня з публікації видання «Главком».

«Афера століття», – описує ситуацію імпресаріо Марчука Тамара Стрипко. 21 травня 2020 року екснардеп Михайло Апостол та його наближені спробували заволодіти авторськими правами на твори Марчука, за її словами. Вони нібито обманом змусили художника підписати ліцензію, йдеться у публікації. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні