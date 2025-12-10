Прослухати матеріал
Найдорожчий український художник Іван Марчук йде в суд, аби захистити майнові права на свої твори. Троє людей на чолі з екснардепом Михайлом Апостолом обманули його та змусили підписати договір про передачу прав, заявляють Марчук і його представниця Тамара Стрипко. Водночас у договорі Стрипко значиться серед людей, яким переходять права на роботи художника. Що сталось і чим це загрожує митцю?
Найдорожчий сучасний художник України Іван Марчук судиться за авторські права. Про конфлікт стало відомо 5 грудня з публікації видання «Главком».
«Афера століття», – описує ситуацію імпресаріо Марчука Тамара Стрипко. 21 травня 2020 року екснардеп Михайло Апостол та його наближені спробували заволодіти авторськими правами на твори Марчука, за її словами. Вони нібито обманом змусили художника підписати ліцензію, йдеться у публікації.
