Найдорожчий український художник Іван Марчук йде в суд, аби захистити майнові права на свої твори. Троє людей на чолі з екснардепом Михайлом Апостолом обманули його та змусили підписати договір про передачу прав, заявляють Марчук і його представниця Тамара Стрипко. Водночас у договорі Стрипко значиться серед людей, яким переходять права на роботи художника. Що сталось і чим це загрожує митцю?