Картину Марии Примаченко «Цветы в горшке» продали за $60 000. Это рекорд для ее работ на коммерческих аукционах. Как с течением времени меняется в цене творчество Примаченко?

21 августа аукционный дом «Меркурий» выставил на продажу 41 работу украинских художников времен независимости. Из них приобрели девять. В частности, картины художницы Марии Примаченко «Цветы в горшке» 1992 года и «Голубь мира» 1993-го.

Другие проданные работы – «Конклав» Ильи Чичкана (2022 год, $3400), «Бледная тень» Анатолия Степаненко (1998 год, $1100), Beautiful but dysfunctional №2 Никиты Цоя (2024 год, $1500), «Лев против кобры» $2400), «Красный цветок» Ференца Семана (1992 год, $8500), «Розовый вечер» Владимира Лободы (2004 год, $2200) и «Ангел» Аллы Гончарук (1991 год, $800).