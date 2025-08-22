Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

картина Марії Примаченко «Квіти у горшку» /Аукціонний дім «Меркурій»
Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

Стартовая цена выросла в четыре раза. Картину «Цветы в горшке» Марии Примаченко продали на аукционе за $60 000. Сколько стоят другие знаковые работы художницы?

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

2 хв читання

Картину Марии Примаченко «Цветы в горшке» выставили на аукцион со стартовой ценой $14 500. Фото Аукціонний дім «Меркурій»

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:57 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:57

Картину Марии Примаченко «Цветы в горшке» продали за $60 000. Это рекорд для ее работ на коммерческих аукционах. Как с течением времени меняется в цене творчество Примаченко?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

21 августа аукционный дом «Меркурий» выставил на продажу 41 работу украинских художников времен независимости. Из них приобрели девять. В частности, картины художницы Марии Примаченко «Цветы в горшке» 1992 года и «Голубь мира» 1993-го.

Другие проданные работы – «Конклав» Ильи Чичкана (2022 год, $3400), «Бледная тень» Анатолия Степаненко (1998 год, $1100), Beautiful but dysfunctional №2 Никиты Цоя (2024 год, $1500), «Лев против кобры» $2400), «Красный цветок» Ференца Семана (1992 год, $8500), «Розовый вечер» Владимира Лободы (2004 год, $2200) и «Ангел» Аллы Гончарук (1991 год, $800).

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні