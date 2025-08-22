Підписка від 49 грн
картина Марії Примаченко «Квіти у горшку» /Аукціонний дім «Меркурій»
Життя
Стартова ціна зросла вчетверо. Картину «Квіти у горшку» Марії Примаченко продали на аукціоні за $60 000. Скільки коштують інші знакові роботи художниці?

Анастасія Плис
Анастасія Плис
2 хв читання

Картину Марії Примаченко «Квіти у горшку» виставили на аукціон зі стартовою ціною $14 500. Фото Аукціонний дім «Меркурій»

Картину Марії Примаченко «Квіти у горшку» продали за $60 000. Це рекорд для її робіт на комерційних аукціонах. Як із часом змінюється у ціні творчість Примаченко?

21 серпня аукціонний дім «Меркурій» виставив на продаж 41 роботу українських митців часів незалежності. З них придбали девʼять. Зокрема, картини художниці Марії Примаченко «Квіти у горшку» 1992 року та «Голуб миру» 1993-го.

Інші продані роботи – «Конклав» Іллі Чичкана (2022 рік, $3400), «Бліда тінь» Анатоля Степаненка (1998 рік, $1100), Beautiful but dysfunctional №2 Нікіти Цоя (2024 рік, $1500), «Лев проти кобри» Дмитра Молдованова (2021 рік, $2400), «Червона квітка» Ференца Семана (1992 рік, $8500), «Рожевий вечір» Володимира Лободи (2004 рік, $2200) та «Ангел» Алли Гончарук (1991 рік, $800).  

