Картину Марії Примаченко «Квіти у горшку» продали за $60 000. Це рекорд для її робіт на комерційних аукціонах. Як із часом змінюється у ціні творчість Примаченко?
21 серпня аукціонний дім «Меркурій» виставив на продаж 41 роботу українських митців часів незалежності. З них придбали девʼять. Зокрема, картини художниці Марії Примаченко «Квіти у горшку» 1992 року та «Голуб миру» 1993-го.
Інші продані роботи – «Конклав» Іллі Чичкана (2022 рік, $3400), «Бліда тінь» Анатоля Степаненка (1998 рік, $1100), Beautiful but dysfunctional №2 Нікіти Цоя (2024 рік, $1500), «Лев проти кобри» Дмитра Молдованова (2021 рік, $2400), «Червона квітка» Ференца Семана (1992 рік, $8500), «Рожевий вечір» Володимира Лободи (2004 рік, $2200) та «Ангел» Алли Гончарук (1991 рік, $800).
