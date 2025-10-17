После почти трех месяцев в статусе в.и.о. Татьяна Бережная готовится официально возглавить Министерство культуры – и стать первым за шесть лет вице-премьером по гуманитарной политике. Бережная уже запустила программу грантов для креативных индустрий, начала перезагрузку кадровой политики и работает над охраной культурного наследия. Что дальше?

15 октября Комитет ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал назначить Татьяну Бережную министром культуры и вице-премьер-министром по вопросам гуманитарной политики. Это может произойти уже на следующем пленарном заседании Верховной Рады 21-22 октября, пишет «Суспільне».

Фактически Бережная возглавляет Минкультуры с июля 2025-го – в статусе в.и.о. До этого она была заместителем экс-министра экономики Юлии Свириденко. Она описывала Бережную как «опытного управленца с сильным бэкграундом в госполитике, международных проектах и ​​работе с партнерами».

Роль временно исполняющей обязанности существенно отличается от роли министра, говорит глава Правления Коалиции деятелей культуры и соучредитель Dofa.Fund Ольга Сагайдак. Временный руководитель не может изменять стратегию или радикально что-либо переиначивать, добавляет она.