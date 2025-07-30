Вечером 28 июля премьер-министр Юлия Свириденко объявила о назначении своей заместительницы, Татьяны Бережной, на должность главы Минкульта. Пока Бережная – в статусе исполняющей обязанности. Назначение произошло почти через две недели после объявления состава нового Кабмина . Каким министром может стать Бережная?

16 июля 2025-го Верховная Рада проголосовала за увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля и всего правительства. Новую главу Кабмина Юлию Свириденко и состав ее команды объявили на следующий день. Единственное исключение – Минкульт. Руководящее место в нем оставалось вакантным почти две недели.

28 июля Коалиция деятелей культуры призвала правительство назначить главу МКСК. В тот же день Свириденко объявила о назначении своей экс-заместительницы Татьяны Бережной временно исполняющей обязанности министра. Ее предшественник Николай Точицкий руководил министерством с 5 сентября 2024 года.