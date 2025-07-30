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Третий министр за два года. Экс-заместительница Свириденко Татьяна Бережная возглавила Минкульт (в статусе в.и.о.). Почему на эту роль избрали именно ее?

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

3 хв читання

Тетяна Бережна, т.в.о. міністра культури /из личного архива

28 июля Татьяну Бережную назначили и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций Фото из личного архива

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Вечером 28 июля премьер-министр Юлия Свириденко объявила о назначении своей заместительницы, Татьяны Бережной, на должность главы Минкульта. Пока Бережная – в статусе исполняющей обязанности. Назначение произошло почти через две недели после объявления состава нового Кабмина. Каким министром может стать Бережная?

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16 июля 2025-го Верховная Рада проголосовала за увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля и всего правительства. Новую главу Кабмина Юлию Свириденко и состав ее команды объявили на следующий день. Единственное исключение – Минкульт. Руководящее место в нем оставалось вакантным почти две недели.

28 июля Коалиция деятелей культуры призвала правительство назначить главу МКСК. В тот же день Свириденко объявила о назначении своей экс-заместительницы Татьяны Бережной временно исполняющей обязанности министра. Ее предшественник Николай Точицкий руководил министерством с 5 сентября 2024 года.

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