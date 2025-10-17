Після майже трьох місяців у статусі т.в.о. Тетяна Бережна готується офіційно очолити Міністерство культури – і стати першою за шість років віцепрем’єркою з гуманітарної політики. Вона вже запустила програму грантів для креативних індустрій, почала перезавантаження кадрової політики та працює над охороною культурної спадщини. Що далі?

15 жовтня Комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував призначити Тетяну Бережну міністеркою культури та віцепремʼєр-міністеркою з питань гуманітарної політики. Це може статися вже наступного пленарного засідання Верховної Ради 21-22 жовтня, пише «Суспільне».

Фактично Бережна очолює Мінкультури з липня 2025-го – у статусі т.в.о. До цього вона була заступницею ексміністерки економіки Юлії Свириденко. Вона описувала Бережну як «досвідченого управлінця із сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах і роботі з партнерами».

Роль тимчасово виконуючої обовʼязки суттєво відрізняється від ролі міністерки, каже голова Правління Коаліції дієвців культури та співзасновниця Dofa.Fund Ольга Сагайдак. Тимчасовий очільник не може змінювати стратегію або радикально щось переінакшувати, додає вона.