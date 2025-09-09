Музыкальную индустрию Украины впервые попытались системно сосчитать в исследовании «Музыка имеет силу». Если где, кто, когда и как слушает отечественный аудиопродукт пытались исследовать и раньше, ответ на вопрос «А сколько же украинской музыки создается?» и «Каково количество творцов?» звучит впервые. Основные инсайты исследования.

За последние три года украинская музыка пережила скачок в популярности. Доля украиноязычных треков в плейлистах украинцев выросла в 1,7 раза и сейчас составляет более 57%. Аудитория расширилась как географически, так и демографически, а спрос на живые выступления часто превышает предложение.

Взлет популярности слабо коррелирует с доходами промышленности. Цифры свидетельствуют: готовность слушателей платить за цифровой контент остается невысокой. Около 40% опрашиваемых вообще не платят за потребление музыки, что негативно влияет на роялти артистов и сдерживает инвестиции в развитие музыкального рынка.