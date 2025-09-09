Музичну індустрію України вперше спробували системно порахувати у дослідженні «Музика має силу». Якщо де, хто, коли і як слухає вітчизняний аудіопродукт намагалися досліджувати й раніше, то відповідь на питання «А скільки ж української музики створюється?» та «Яка кількість творців?» звучить уперше. Основні інсайти дослідження.

За останні три роки українська музика пережила стрибок у популярності. Частка україномовних треків у плейлістах українців зросла у 1,7 раза і зараз становить понад 57%. Аудиторія розширилася як географічно, так і демографічно, а попит на живі виступи часто перевищує пропозицію.

Зліт популярності слабо корелює з доходами індустрії. Цифри свідчать: готовність слухачів платити за цифровий контент залишається невисокою. Приблизно 40% опитуваних узагалі не платять за споживання музики, що негативно впливає на роялті артистів і стримує інвестиції у розвиток музичного ринку.