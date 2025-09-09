Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

За останні 12 місяців музиканти створили понад 68 000 треків, що майже на 40% більше, ніж за попередній аналогічний період. /Колаж Анастасія Савеленко
Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

Українські артисти виграють у закордонних, а YouTube – у Apple Music і Spotify. Пʼять графіків із дослідження «Музика має силу» від лейблу pomitni

Ірина Горова /з особистого архіву
Ірина Горова
Контриб’ютор Forbes

2 хв читання

За останні 12 місяців музиканти створили понад 68 000 треків, що майже на 40% більше, ніж за попередній аналогічний період. Фото Колаж Анастасія Савеленко

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

01:35 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 01:35

Музичну індустрію України вперше спробували системно порахувати у дослідженні «Музика має силу». Якщо де, хто, коли і як слухає вітчизняний аудіопродукт намагалися досліджувати й раніше, то відповідь на питання «А скільки ж української музики створюється?» та «Яка кількість творців?» звучить уперше. Основні інсайти дослідження.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

За останні три роки українська музика пережила стрибок у популярності. Частка україномовних треків у плейлістах українців зросла у 1,7 раза і зараз становить понад 57%. Аудиторія розширилася як географічно, так і демографічно, а попит на живі виступи часто перевищує пропозицію.

Зліт популярності слабо корелює з доходами індустрії. Цифри свідчать: готовність слухачів платити за цифровий контент залишається невисокою. Приблизно 40% опитуваних узагалі не платять за споживання музики, що негативно впливає на роялті артистів і стримує інвестиції у розвиток музичного ринку.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні