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«Каждый бизнес спрашивает: где люди?» Как привлекают и удерживают сотрудников топовые HR-директора – восемь решений с форума Forbes Ukraine «НадЛюди»

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

4 хв читання

найкращі HR-директори України /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Дефицит кадров: что делать бизнесам? Восемь решений от лучших HRD Украины. Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

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Где искать новых сотрудников и как удерживать существующих в условиях дефицита кадров. Что важно для команд на прифронтовых территориях? На форуме «НадЛюди» от Forbes Ukraine своими правилами поделились самые эффективные HRD Украины. На что делают ставку HR-директора Укрсиббанка, Metro, «Укрнафта» и НБУ?

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