«Каждый бизнес спрашивает: где люди?» Как привлекают и удерживают сотрудников топовые HR-директора – восемь решений с форума Forbes Ukraine «НадЛюди»

Где искать новых сотрудников и как удерживать существующих в условиях дефицита кадров. Что важно для команд на прифронтовых территориях? На форуме «НадЛюди» от Forbes Ukraine своими правилами поделились самые эффективные HRD Украины. На что делают ставку HR-директора Укрсиббанка, Metro, «Укрнафта» и НБУ?