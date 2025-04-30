«Каждый бизнес спрашивает: где люди?» Как привлекают и удерживают сотрудников топовые HR-директора – восемь решений с форума Forbes Ukraine «НадЛюди»

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
08:30 хвилин
Где искать новых сотрудников и как удерживать существующих в условиях дефицита кадров. Что важно для команд на прифронтовых территориях? На форуме «НадЛюди» от Forbes Ukraine своими правилами поделились самые эффективные HRD Украины. На что делают ставку HR-директора Укрсиббанка, Metro, «Укрнафта» и НБУ?
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.