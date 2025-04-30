«Кожен бізнес запитує: де люди?». Як залучають і утримують працівників топові HR-директори? Вісім рішень із форуму Forbes Ukraine «НадЛюди»

Де шукати нових співробітників і як утримувати наявних в умовах дефіциту кадрів? Що важливо для команд на прифронтових територіях? На форумі «НадЛюди» від Forbes Ukraine своїми правилами поділилися найефективніші HRD України. На що роблять ставку HR-директори Укрсиббанку, Metro, «Укрнафта» та НБУ?