«Кожен бізнес запитує: де люди?». Як залучають і утримують працівників топові HR-директори? Вісім рішень із форуму Forbes Ukraine «НадЛюди»

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Де шукати нових співробітників і як утримувати наявних в умовах дефіциту кадрів? Що важливо для команд на прифронтових територіях? На форумі «НадЛюди» від Forbes Ukraine своїми правилами поділилися найефективніші HRD України. На що роблять ставку HR-директори Укрсиббанку, Metro, «Укрнафта» та НБУ?
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