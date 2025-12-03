Прослухати матеріал
07:34 хвилин
В августе 2025-го медиа-агентство OMD Optimum Media, партнер McDonald's и «Новой почты», не работало по средам. Команде понравилось – теперь они располагают тремя выходными в неделю в менее загруженные периоды года. Зачем компаниям «дни перезарядки» и на какой эффект можно рассчитывать?
Оксана Беляева стала СЕО компании OMD Optimum Media Ukraine летом 2023 года. Бизнес достался ей не в лучшем состоянии. «Компания была в минусе, часть клиентов думала об уходе, сотрудники тоже», – рассказывает Беляева.
Под ее руководством медиа-агентство снова стало прибыльным, а за три квартала 2025-го агентство повысило выручку на 20%, до более 1 млрд грн, по данным компании. Что сделала новая СЕО, чтобы выйти из кризиса? «Заставила команду больше отдыхать», – говорит она.
