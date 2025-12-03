У серпні 2025-го медіаагенція OMD Optimum Media, партнер McDonald’s і «Нової пошти», не працювала по середах. Команді сподобалося – тепер вони матимуть по три вихідні на тиждень у менш завантажені періоди року. Навіщо компаніям «дні перезарядки» та на який ефект можна розраховувати?

Оксана Бєляєва стала СЕО компанії OMD Optimum Media Ukraine влітку 2023 року. Бізнес дістався їй не в найкращому стані. «Компанія була в мінусі, частина клієнтів думала про вихід, співробітники також», – розповідає Бєляєва.

Під її керівництвом медіаагенція знову стала прибутковою, а за три квартали 2025-го агентство підвищило виторг на 20%, до понад 1 млрд грн, за даними компанії. Що зробила нова СЕО, щоб вийти з кризи? «Змусила команду більше відпочивати», – каже вона.