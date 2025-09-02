Все навыки, которым обучают студентов в университетах, может заменить ChatGPT, констатирует президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Что делать, чтобы оставаться необходимыми? На форуме Forbes University с Миловановым об этом общался Community Manager в Mate Academy Владислав Газда

«Выпускник Киевской школы экономики должен знать, как учиться всю жизнь за $20 в месяц», – говорит президент вуза Тимофей Милованов. Поэтому в KSE поощряют использование искусственного интеллекта и экспериментируют с ИИ-курсами.

Что делает университет, чтобы не отставать от ИИ-революции и может ли использование ИИ вместо преимуществ привести к деградации студентов?