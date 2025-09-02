Forbes Digital підписка
«Тимофей Брик устает, а его ИИ-модель – нет». Будут ли успевать украинские вузы за ИИ-революцией? Интервью с президентом KSE Тимофеем Миловановым

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

4 хв читання

Тимофій Милованов Forbes University /Антон Забельский для Forbes Ukraine

Что делает Киевская школа экономики, чтобы не отставать от ИИ-революции? Интервью с Тимофеем Миловановым Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

Все навыки, которым обучают студентов в университетах, может заменить ChatGPT, констатирует президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Что делать, чтобы оставаться необходимыми? На форуме Forbes University с Миловановым об этом общался Community Manager в Mate Academy Владислав Газда

«Выпускник Киевской школы экономики должен знать, как учиться всю жизнь за $20 в месяц», – говорит президент вуза Тимофей Милованов. Поэтому в KSE поощряют использование искусственного интеллекта и экспериментируют с ИИ-курсами.

Что делает университет, чтобы не отставать от ИИ-революции и может ли использование ИИ вместо преимуществ привести к деградации студентов?

