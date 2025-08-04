Тимофій Милованов будує в Україні університет за найкращими світовими зразками. Forbes Ukraine розповідає історію одного з найзаможніших приватних вишів України — Київської школи економіки, KSE.

Уранці в неділю, 1 червня 2025 року, на галявині біля Київського гольф‐клубу багатолюдно. Кілька сотень людей зібралися на пікнік Київської школи економіки (KSE), щоб відзначити придбання нового навчального корпусу, який уже за рік має прийняти перших студентів. «Новий кампус буде в дусі Гарварду», — каже президент KSE Тимофій Милованов, який зустрічав гостей на вході до гольф‐центру.

У квітні 2025‐го KSE придбала комплекс столичного гольф‐клубу за $18 млн. З урахуванням додаткових інвестицій у навчальний процес, за оцінками Милованова, загальна вартість проєкту сягне $40 млн. Кампус стане найбільшою приватною інвестицією в освіту в Україні з початку війни, йдеться у запрошенні для гостей події.