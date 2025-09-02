Усі навички, яких студентів навчають в університетах, може замінити ChatGPT, констатує президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. Що мають робити виші, щоб залишатися потрібними? На форумі Forbes University з Миловановим про це спілкувався Community Manager в Mate Academy Владислав Газда

«Випускник Київської школи економіки повинен знати, як навчатися все життя за $20 на місяць», – каже президент вишу Тимофій Милованов. Тому в KSE заохочують використання штучного інтелекту та експериментують з ШІ-курсами.

Що робить університет, щоб не відставати від ШІ-революції, та чи може використання ШІ замість переваг привести до деградації студентів?