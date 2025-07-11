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Восемь самых кассовых фильмов первой половины 2025-го собрали в Multiplex и «Планете кино» более 334 млн грн. Кто опередил «Майнкрафт»?

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

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топфільми першої половини 2025 року /коллаж Анастасия Кононова

Пять из восьми самых популярных фильмов первого полугодия 2025-го – детское и семейное кино Фото коллаж Анастасия Кононова

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Две крупнейшие сети кинотеатров – Multiplex и «Планета кино» – по просьбе Forbes Ukraine подвели итоги первого полугодия 2025-го. В тренде – детское и семейное кино. К этой категории относятся пять из восьми популярнейших лент. Сколько они заработали в украинском прокате?

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Детское и семейное кино захватило большие экраны, свидетельствует статистика кинотеатров Multiplex и «Планета кино» за первое полугодие 2025-го. После громкого старта «Minecraft: Фильм», собравшего 27,6 млн грн в первый уикенд, рейтинг самых кассовых лент возглавила «Лило и Стич».

«Этот год продолжает тренды прошлого прокатного сезона», – говорит СЕО Multiplex Роман Романчук. Причина – молодежь и семьи являются аудиторией, которая наиболее активно ходит в кино.

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