Две крупнейшие сети кинотеатров – Multiplex и «Планета кино» – по просьбе Forbes Ukraine подвели итоги первого полугодия 2025-го. В тренде – детское и семейное кино. К этой категории относятся пять из восьми популярнейших лент. Сколько они заработали в украинском прокате?

Детское и семейное кино захватило большие экраны, свидетельствует статистика кинотеатров Multiplex и «Планета кино» за первое полугодие 2025-го. После громкого старта «Minecraft: Фильм», собравшего 27,6 млн грн в первый уикенд, рейтинг самых кассовых лент возглавила «Лило и Стич».

«Этот год продолжает тренды прошлого прокатного сезона», – говорит СЕО Multiplex Роман Романчук. Причина – молодежь и семьи являются аудиторией, которая наиболее активно ходит в кино.