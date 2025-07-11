Дві найбільші мережі кінотеатрів – Multiplex і «Планета кіно» – на прохання Forbes Ukraine підбили підсумки першого півріччя 2025-го. У тренді – дитяче та сімейне кіно. До цієї категорії належать пʼять із восьми найпопулярніших стрічок. Скільки вони заробили в українському прокаті?

Дитяче та сімейне кіно захопило великі екрани, свідчить статистика кінотеатрів Multiplex і «Планета кіно» за перше півріччя 2025 року. Після гучного старту «Minecraft: Фільм», який зібрав 27,6 млн грн у перший вікенд, рейтинг найкасовіших стрічок очолила «Ліло і Стіч».

«Цей рік продовжує тренди минулого прокатного сезону», – каже СЕО Multiplex Роман Романчук. Причина – молодь та родини наразі є аудиторією, що найактивніше ходить у кіно.