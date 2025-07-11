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Вісім найкасовіших фільмів першої половини 2025-го зібрали в Multiplex і «Планеті кіно» понад 334 млн грн. Хто випередив «Майнкрафт»?

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

2 хв читання

топфільми першої половини 2025 року /колаж Анастасія Кононова

Пʼять із восьми найпопулярніших фільмів першого півріччя 2025-го – дитяче та сімейне кіно Фото колаж Анастасія Кононова

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Дві найбільші мережі кінотеатрів – Multiplex і «Планета кіно» – на прохання Forbes Ukraine підбили підсумки першого півріччя 2025-го. У тренді – дитяче та сімейне кіно. До цієї категорії належать пʼять із восьми найпопулярніших стрічок. Скільки вони заробили в українському прокаті?

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Дитяче та сімейне кіно захопило великі екрани, свідчить статистика кінотеатрів Multiplex і «Планета кіно» за перше півріччя 2025 року. Після гучного старту «Minecraft: Фільм», який зібрав 27,6 млн грн у перший вікенд, рейтинг найкасовіших стрічок очолила «Ліло і Стіч».  

«Цей рік продовжує тренди минулого прокатного сезону», – каже СЕО Multiplex Роман Романчук. Причина – молодь та родини наразі є аудиторією, що найактивніше ходить у кіно. 

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