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Дві найбільші мережі кінотеатрів – Multiplex і «Планета кіно» – на прохання Forbes Ukraine підбили підсумки першого півріччя 2025-го. У тренді – дитяче та сімейне кіно. До цієї категорії належать пʼять із восьми найпопулярніших стрічок. Скільки вони заробили в українському прокаті?
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Дитяче та сімейне кіно захопило великі екрани, свідчить статистика кінотеатрів Multiplex і «Планета кіно» за перше півріччя 2025 року. Після гучного старту «Minecraft: Фільм», який зібрав 27,6 млн грн у перший вікенд, рейтинг найкасовіших стрічок очолила «Ліло і Стіч».
«Цей рік продовжує тренди минулого прокатного сезону», – каже СЕО Multiplex Роман Романчук. Причина – молодь та родини наразі є аудиторією, що найактивніше ходить у кіно.
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