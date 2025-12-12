Прослухати матеріал
Сеть McDonald's Ukraine запустила 26 ноября лимитированное «Friends Меню» и коллекционные фигурки с героями сериала «Друзья». Это уже не первая фан-серия сети за год – до того были коллаборации с Minecraft и Crocs. Что показали первые две недели новой кампании и как сеть работает с трендом на kidults?
Сеть ресторанов McDonaldʼs Ukraine запустила 26 ноября лимитированное «Friends Меню» и коллекционные фигурки с персонажами сериала «Друзья».
Кампания, созданная в сотрудничестве с Warner Bros. Discovery, стала одной из самых крупных активностей сети в этом году, говорит impact-директор МакДональдз в Украине, Чехии и Словакии Алеся Муджири. Ранее подобные акции прошли в McDonaldʼs в Испании и Германии.
