«Попадание в сердечко двух поколений». McDonald's поднял количество транзакций на 25% благодаря коллекции «Друзья». Как помогла ностальгия?

Вероника Нановская
Вероника Нановская
Forbes

3 хв читання

McDonald’s Ukraine запустила 26 листопада лімітоване «Friends Меню» та колекційні фігурки з героями серіалу «Друзі». /пресс-служба

За первые две недели кампании количество транзакций в ресторанах McDonald's выросло на 20–25%. Фото пресс-служба

Сеть McDonald's Ukraine запустила 26 ноября лимитированное «Friends Меню» и коллекционные фигурки с героями сериала «Друзья». Это уже не первая фан-серия сети за год – до того были коллаборации с Minecraft и Crocs. Что показали первые две недели новой кампании и как сеть работает с трендом на kidults?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁

Сеть ресторанов McDonaldʼs Ukraine запустила 26 ноября лимитированное «Friends Меню» и коллекционные фигурки с персонажами сериала «Друзья».

Кампания, созданная в сотрудничестве с Warner Bros. Discovery, стала одной из самых крупных активностей сети в этом году, говорит impact-директор МакДональдз в Украине, Чехии и Словакии Алеся Муджири. Ранее подобные акции прошли в McDonaldʼs в Испании и Германии.

