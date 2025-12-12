Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:17 хвилин
Мережа McDonald’s Ukraine запустила 26 листопада лімітоване «Friends Меню» та колекційні фігурки з героями серіалу «Друзі». Це вже не перша фан-серія мережі за рік – до того були колаборації з Minecraft і Crocs. Що показали перші два тижні нової кампанії та як мережа працює з трендом на kidults?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Мережа ресторанів McDonald’s Ukraine запустила 26 листопада лімітоване «Friends Меню» та колекційні фігурки з персонажами серіалу «Друзі».
Кампанія, створена у співпраці з Warner Bros. Discovery, стала однією з найбільших активностей мережі цього року, каже impact-директорка МакДональдз в Україні, Чехії та Словаччині Алеся Муджирі. Раніше подібні акції пройшли в McDonaldʼs в Іспанії та Німеччині.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.