«Влучання в серденько двох поколінь». McDonald’s підняв кількість транзакцій на 25% завдяки колекції «Друзі». Як допомогла ностальгія?

Вероніка Нановська
Вероніка Нановська
Forbes

3 хв читання

McDonald’s Ukraine запустила 26 листопада лімітоване «Friends Меню» та колекційні фігурки з героями серіалу «Друзі». /прес-служба

За перші два тижні кампанії кількість транзакцій в ресторанах McDonald’s зросла на 20–25%. Фото прес-служба

Мережа McDonald’s Ukraine запустила 26 листопада лімітоване «Friends Меню» та колекційні фігурки з героями серіалу «Друзі». Це вже не перша фан-серія мережі за рік – до того були колаборації з Minecraft і Crocs. Що показали перші два тижні нової кампанії та як мережа працює з трендом на kidults?

Мережа ресторанів McDonald’s Ukraine запустила 26 листопада лімітоване «Friends Меню» та колекційні фігурки з персонажами серіалу «Друзі». 

Кампанія, створена у співпраці з Warner Bros. Discovery, стала однією з найбільших активностей мережі цього року, каже impact-директорка МакДональдз в Україні, Чехії та Словаччині Алеся Муджирі. Раніше подібні акції пройшли в McDonaldʼs в Іспанії та Німеччині.

