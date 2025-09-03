Дочь сценариста Натальи Ворожбит не поселили в коллегиум Украинского католического университета (УКУ) якобы из-за Instagram-сообщения, в котором девушка выразила поддержку ЛГБТ. В соцсетях – бурная дискуссия, представители университета не комментируют ситуацию, антикризисная коммуникация УКУ – два сообщения в соцсетях. Какими могут быть последствия скандала для УКУ?

Драматург и режиссер Наталья Ворожбит 2 сентября обвинила Украинский католический университет в дискриминации. Дочери Ворожбит, поступившей на Гуманитарный факультет УКУ, отказали в поселении в университетский коллегиум. Причиной отказа, по словам режиссера, стало Instagram-сообщение дочери, в котором она использовала эмодзи с радужным флагом.

«[Сотрудница УКУ] озвучила предложение жить в квартире для педагогов при условии, что дочь уберет это эмодзи со своего Instagram и пообещает не пропагандировать ЛГБТ в УКУ», – говорится в сообщении Ворожбит в Facebook. Менее чем за сутки публикация получила более 8500 реакций, 2000 комментариев и более 2200 распространений.