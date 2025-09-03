Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

«Внутри УКУ нет единства». Университет отказался поселить студентку, выразившую поддержку ЛГБТ. Какие последствия может иметь скандал?

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

3 хв читання

скандал УКУ /коллаж Анастасия Савеленко

Режиссер Наталья Ворожбит обвинила УКУ в дискриминации. Детали скандала и потенциальные последствия для вуза. Фото коллаж Анастасия Савеленко

Дочь сценариста Натальи Ворожбит не поселили в коллегиум Украинского католического университета (УКУ) якобы из-за Instagram-сообщения, в котором девушка выразила поддержку ЛГБТ. В соцсетях – бурная дискуссия, представители университета не комментируют ситуацию, антикризисная коммуникация УКУ – два сообщения в соцсетях. Какими могут быть последствия скандала для УКУ?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Драматург и режиссер Наталья Ворожбит 2 сентября обвинила Украинский католический университет в дискриминации. Дочери Ворожбит, поступившей на Гуманитарный факультет УКУ, отказали в поселении в университетский коллегиум. Причиной отказа, по словам режиссера, стало Instagram-сообщение дочери, в котором она использовала эмодзи с радужным флагом.

«[Сотрудница УКУ] озвучила предложение жить в квартире для педагогов при условии, что дочь уберет это эмодзи со своего Instagram и пообещает не пропагандировать ЛГБТ в УКУ», – говорится в сообщении Ворожбит в Facebook. Менее чем за сутки публикация получила более 8500 реакций, 2000 комментариев и более 2200 распространений.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні