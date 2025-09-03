Прослухати матеріал
Доньку сценаристки Наталки Ворожбит не поселили до колегіуму Українського католицького університету (УКУ) нібито через Instagram-допис, в якому дівчина виразила підтримку ЛГБТ. У соцмережах – бурхлива дискусія, представники університету не коментують ситуацію, антикризова комунікація УКУ – два дописи в соцмережах. Якими можуть бути наслідки скандалу для УКУ?
Драматургиня та режисерка Наталка Ворожбит 2 вересня звинуватила Український католицький університет у дискримінації. Доньці Ворожбит, яка вступила на Гуманітарний факультет УКУ, відмовили в поселенні до університетського колегіуму. Причиною відмови, за словами режисерки, став Instagram-допис доньки, в якому вона використала емодзі з веселковим прапором.
«[Співробітниця УКУ] озвучила пропозицію жити у квартирі для педагогів за умови, що донька прибере це емодзі зі свого Instagram та пообіцяє не пропагувати ЛГБТ в УКУ», – йдеться у дописі Ворожбит у Facebook. Менш як за добу публікація отримала понад 8500 реакцій, 2000 коментарів і більш як 2200 поширень.
