Бренд ювелирных украшений «Золотой Век» в конце августа остановил многолетнюю рекламную кампанию с Настей Каменских. Накануне артистка спела по-русски на концерте в США и заявила, что «не имеет значения, на каком языке разговаривать». Какие последствия для Каменских и бренда?

Во время концерта в Майами 22 августа певица Настя Каменских обратилась к фанатам на русском языке: «Неважно, на каком языке мы разговариваем! Есть один язык, который понимают все – это любовь». В концертной программе NK были русскоязычные песни.

Реакция соцсетей была быстрой – подвергли критике и артистку, и бренд ювелирных украшений «Золотой Век», лицом которого Каменских была с 2021-го. Компания досрочно прекратила сотрудничество. «Наша команда уже работает над новой креативной концепцией», – говорится в заявлении бренда от 30 августа.