«Очень много денег». «Золотой Век» разорвал сотрудничество с Настей Каменских, которая была лицом бренда с 2021-го. Сколько она могла потерять?

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes
Forbes

2 хв читання

Золотий Вік і Каменських /коллаж Анастасия Савеленко

Компания «Золотой Век» разорвала сотрудничество с Каменских из-за русского языка. Какие последствия для артистки и бренда? Фото коллаж Анастасия Савеленко

Бренд ювелирных украшений «Золотой Век» в конце августа остановил многолетнюю рекламную кампанию с Настей Каменских. Накануне артистка спела по-русски на концерте в США и заявила, что «не имеет значения, на каком языке разговаривать». Какие последствия для Каменских и бренда?

Во время концерта в Майами 22 августа певица Настя Каменских обратилась к фанатам на русском языке: «Неважно, на каком языке мы разговариваем! Есть один язык, который понимают все – это любовь». В концертной программе NK были русскоязычные песни.

Реакция соцсетей была быстрой – подвергли критике и артистку, и бренд ювелирных украшений «Золотой Век», лицом которого Каменских была с 2021-го. Компания досрочно прекратила сотрудничество. «Наша команда уже работает над новой креативной концепцией», – говорится в заявлении бренда от 30 августа.

