Бренд ювелірних прикрас «Золотий Вік» наприкінці серпня зупинив багаторічну рекламну кампанію з Настею Каменських. Напередодні артистка заспівала російською на концерті в США і заявила, що «не має значення, якою мовою розмовляти». Які наслідки для Каменських та бренду?
Під час концерту в Маямі 22 серпня співачка Настя Каменських звернулася до фанатів російською мовою: «Неважливо, якою мовою ми розмовляємо! Є одна мова, яку розуміють усі – це любов». У концертній програмі NK були російськомовні пісні.
Реакція соцмереж була швидкою – розкритикували і артистку, і бренд ювелірних прикрас «Золотий Вік», обличчям якого Каменських була з 2021-го. Компанія достроково припинила співпрацю. «Наша команда вже працює над новою креативною концепцією», – йдеться в заяві бренду від 30 серпня.
