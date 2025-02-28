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«Отдельный правовой трэш». Минкульт заблокировал выезд артистов за границу – это миллионные потери для музыкантов и военных фондов. Какова причина жесткого решения

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes
Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

4 хв читання

виїзд артистів за кордон /колаж Анастасия Савеленко

С 3 марта Минкультуры не будет выдавать письма-содействия для выезда за границу художникам и журналистам. Фото колаж Анастасия Савеленко

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Министерство культуры и стратегических коммуникаций прекратило выдавать письма-содействия для выезда за границу художникам, артистам и журналистам. Официально решение заработает с 3 марта, однако де-факто артисты уже не получают от министерства необходимых документов для Госпогранслужбы. Части исполнителей пришлось отменить туры. Возможно ли другое решение?

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Выдачу писем приостановили из-за многочисленных случаев невозвращений мужчин из-за границы, говорится в разъяснении Минкульта. Только за 2024 год из-за границы не вернулось более 500 мужчин, выехавших с помощью писем-содействий министерства, написал советник министра культуры Дмитрий Золотухин.

Об отмене заграничных туров 27 февраля сообщили солист Pianoboy Дмитрий Шуров и основатель львовской группы «1914» Дмитрий Кумар. «Получил информацию, что и у большинства наших групп, в том числе Ignea и Vivienne Mort, то же», – написал Кумар.

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