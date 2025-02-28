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«Окремий правовий треш». Мінкульт заблокував виїзд артистів за кордон – це мільйонні втрати для музикантів і військових фондів. Яка причина жорсткого рішення

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes
Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

4 хв читання

виїзд артистів за кордон /колаж Анастасія Савеленко

Із 3 березня Мінкультури не видаватиме листи-сприяння для виїзду за кордон митцям і журналістам. Фото колаж Анастасія Савеленко

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій припинило видавати листи-сприяння для виїзду за кордон митцям, артистам і журналістам. Офіційно рішення запрацює з 3 березня, проте де-факто артисти вже не отримують від міністерства необхідних документів для Держприкордонслужби. Частині виконавців довелося скасувати тури. Чи можливе інше рішення?

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Видачу листів призупинили через численні випадки неповернень чоловіків з-за кордону, йдеться в роз’ясненні Мінкульту. Лише за 2024 рік з-за кордону не повернулося більш ніж 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів-пропозицій міністерства, написав радник міністра культури Дмитро Золотухін.

Про скасування закордонних турів 27 лютого повідомили соліст Pianoboy Дмитро Шуров і засновник львівського гурту «1914» Дмитро Кумар. «Отримав інформацію, що і в більшості наших гуртів, зокрема Ignea і Vivienne Mort, те саме», – написав Кумар.

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