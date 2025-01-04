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«Яремчук», фильм Птушкина и «Подъемная сила». Через год топ-5 самых кассовых украинских документалок полностью обновилась. Продолжится ли тренд в 2025 году?

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

5 хв читання

фільм Птушкіна про тварин /предоставлено пресс-службой

Бокс-офис фильма «Мы, наши любимцы и война» Антона Птушкина составил 4,6 млн грн, по данным дистрибьютора Green Light Films. Фото предоставлено пресс-службой

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До выхода фильма «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова статус кассовой документалки на протяжении 2,5 лет сохраняла лента «Юки» Владимира Мулы. По итогам 2024 года она оставила топ-5 самых кассовых документалок. Каким фильмам удалось ее подвинуть?

«Большинство зрителей были в слезах, а в конце аплодировали стоя несколько минут – тогда я понял, что мы проделали нужную и своевременную работу», – написал Максим Сердюк, продюсер фильма «Яремчук: Бесподобный мир красоты», после премьеры на фестивале «Миколайчук OPEN».

Ощущение Сердюка подтвердили цифры: байопик об украинской поп-звезде 1970-х Назария Яремчука в августе 2024-го собрал 15,9 млн грн в национальном прокате, став самой кассовой украинской документальной лентой.

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