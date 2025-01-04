Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

«Яремчук», фільм Птушкіна і «Підйомна сила». За рік п’ятірка найкасовіших українських документалок повністю оновилася. Чи продовжиться тренд у 2025 році?

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

5 хв читання

фільм Птушкіна про тварин /надано пресслужбою

Бокс-офіс фільму «Ми, наші улюбленці та війна» Антона Птушкіна склав 4,6 млн грн, за даними дистриб’ютора Green Light Films. Фото надано пресслужбою

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

10:08 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 10:08

До виходу фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова статус найкасовішої документалки впродовж 2,5 року зберігала стрічка «Юкі» Володимира Мули. За підсумками 2024-го, вона полишила п'ятірку найкасовіших документалок. Які фільми змогли її посунути?

«Більшість глядачів були в сльозах, а в кінці аплодували стоячи декілька хвилин – тоді я зрозумів, що ми зробили потрібну і своєчасну роботу», – написав Максим Сердюк, продюсер фільму «Яремчук: Незрівнянний світ краси», після прем’єри на фестивалі «Миколайчук OPEN».

Відчуття Сердюка підтвердили цифри: байопік про українську попзірку 1970-х Назарія Яремчука у серпні 2024-го зібрав 15,9 млн грн у національному прокаті, ставши найкасовішим українським документальним фільмом.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні