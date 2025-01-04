«Яремчук», фільм Птушкіна і «Підйомна сила». За рік п’ятірка найкасовіших українських документалок повністю оновилася. Чи продовжиться тренд у 2025 році?

До виходу фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова статус найкасовішої документалки впродовж 2,5 року зберігала стрічка «Юкі» Володимира Мули. За підсумками 2024-го, вона полишила п'ятірку найкасовіших документалок. Які фільми змогли її посунути?

«Більшість глядачів були в сльозах, а в кінці аплодували стоячи декілька хвилин – тоді я зрозумів, що ми зробили потрібну і своєчасну роботу», – написав Максим Сердюк, продюсер фільму «Яремчук: Незрівнянний світ краси», після прем’єри на фестивалі «Миколайчук OPEN».

Відчуття Сердюка підтвердили цифри: байопік про українську попзірку 1970-х Назарія Яремчука у серпні 2024-го зібрав 15,9 млн грн у національному прокаті, ставши найкасовішим українським документальним фільмом.