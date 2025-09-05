Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:59 хвилин
Украинские новостные медиа научились зарабатывать в YouTube. Лидеры типа «24 канала» и ТСН публикуют десятки видео ежедневно, превращая платформу в важный источник дохода. Какие видеоформаты приносят больше всего
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Десять крупнейших информационных YouTube-каналов заработали на новостном контенте в YouTube около $4 млн за первое полугодие 2025-го. Такие данные приводит Tyshchuk Digital Hub – официальный партнер YouTube, помогающий брендам развивать контент на платформе.
«Лидер среди всех медиа – «24 канал», отмечает СЕО агентства Ольга Тищук. – За январь–июнь он собрал более 1,8 млрд просмотров, что могло принести каналу $1,6 млн».
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.