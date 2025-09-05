Forbes Digital підписка
$1 за 1000 просмотров. За шесть месяцев «24 канал» заработал в YouTube около $1,6 млн, ТСН – $444 000. Как медиа монетизируют новости и кто еще в лидерах?

Forbes

3 хв читання

заробіток в Youtube /коллаж Анастасия Решетник

Монетизация YouTube стала основой для заработка многих каналов Фото коллаж Анастасия Решетник

Украинские новостные медиа научились зарабатывать в YouTube. Лидеры типа «24 канала» и ТСН публикуют десятки видео ежедневно, превращая платформу в важный источник дохода. Какие видеоформаты приносят больше всего

Десять крупнейших информационных YouTube-каналов заработали на новостном контенте в YouTube около $4 млн за первое полугодие 2025-го. Такие данные приводит Tyshchuk Digital Hub – официальный партнер YouTube, помогающий брендам развивать контент на платформе.

«Лидер среди всех медиа – «24 канал», отмечает СЕО агентства Ольга Тищук. – За январь–июнь он собрал более 1,8 млрд просмотров, что могло принести каналу $1,6 млн».

