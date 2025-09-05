Підписка від 49 грн
Forbes Digital

$1 за 1000 переглядів. За шість місяців «24 канал» заробив у YouTube близько $1,6 млн, ТСН – $444 000. Як медіа монетизують новини і хто ще у лідерах?

Вероніка Нановська
Вероніка Нановська
Forbes

3 хв читання

заробіток в Youtube /колаж Анастасія Решетнік

Монетизація YouTube стала основою для заробітку багатьох каналів Фото колаж Анастасія Решетнік

Українські новинні медіа навчились заробляти у YouTube. Лідери на кшталт «24 каналу» та ТСН публікують десятки відео щодня, перетворюючи платформу на важливе джерело доходу. Які відеоформати приносять найбільше

Десять найбільших інформаційних YouTube-каналів заробили на новинному контенті в YouTube близько $4 млн млн за перше півріччя 2025-го. Такі дані наводить Tyshchuk Digital Hub – офіційний партнер YouTube, який допомагає брендам розвивати контент на платформі.

«Лідер серед всіх медіа – «24 канал», каже СЕО агенції Ольга Тищук. – За січень-червень він зібрав понад 1,8 млн переглядів, що могло принести каналу $1,6 млн». 

