Українські новинні медіа навчились заробляти у YouTube. Лідери на кшталт «24 каналу» та ТСН публікують десятки відео щодня, перетворюючи платформу на важливе джерело доходу. Які відеоформати приносять найбільше

Десять найбільших інформаційних YouTube-каналів заробили на новинному контенті в YouTube близько $4 млн млн за перше півріччя 2025-го. Такі дані наводить Tyshchuk Digital Hub – офіційний партнер YouTube, який допомагає брендам розвивати контент на платформі.

«Лідер серед всіх медіа – «24 канал», каже СЕО агенції Ольга Тищук. – За січень-червень він зібрав понад 1,8 млн переглядів, що могло принести каналу $1,6 млн».