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$35 млрд Зеленського. Президент каже, що українці вивели за кордон десятки мільярдів і це обвалило економіку. Чи дійсно це так? Реконструкція Forbes

Олексій Блінов
Олексій Блінов
Forbes

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Під час інтерв’ю із британським журналістом Пірсом Морганом президент Зеленський заявив, що «у перший рік повномасштабної війни громадяни України вивезли з України $35 млрд… Наша економіка рухнула, і одна із причин була саме це – виведення великого капіталу з України». Forbes розібрався, звідки президент взяв це число і чому це не дуже вдала відповідь

Масштаб $35 млрд – це 22% від ВВП 2022 року. Це більше, ніж фінансова допомога від усіх дружніх країн у перший рік війни – $31 млрд. Або більше, ніж весь імпорт енергоносіїв і нафтопродуктів одразу за два воєнні роки: у 2022–2023 роках він становив $27 млрд. 

Чи можливий такий витік коштів і з чого він може складатися? Аналітичний відділ Forbes зробив реконструкцію: звідки саме могли взятися такі розрахунки.

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