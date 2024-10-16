Хто ще, крім «Укрпошти». НБУ пропонує бізнесу, що працює в регіонах, отримати обмежену банківську ліцензію. Чи є бажаючі?

Що бізнес думає про ідею НБУ надавати компаніям, що працюють у віддалених і прифронтових регіонах, обмежену банківську ліцензію? Forbes опитав півтора десятка великих мереж. Хто вже розмірковує над тим, щоб стати банком фінансової інклюзії

«Ми поки не плануємо отримувати ліцензію для банку фінансової інклюзії, але уважно стежимо за розвитком цієї ініціативи та готові розглянути можливості, які вона може запропонувати нашій мережі», – каже СЕО мережі аптек «Подорожник» Тарас Коляда.

«Подорожник», а також державна «Укрпошта» – єдині серед 16 опитаних Forbes ритейлерів, мобільних і поштових операторів із розгалуженими мережами та великою кількістю клієнтів, які наразі виявили принаймні потенційну зацікавленість у отриманні обмеженої банківської ліцензії. «Укрпошта» давно виношує подібні плани та підтвердила намір додати до своїх послуг банківський функціонал.